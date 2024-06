Benjamin Netanyahu pris en étau entre la pression américaine et ses alliés d'extrême-droite

En Israël, Benjamin Netanyahu est tiraillé entre ses alliés américains et ses alliés d'extrême-droite. Vendredi soir, Joe Biden a mis en garde contre une "guerre illimitée" en quête d’une "notion non identifiée de victoire totale", tandis qu'en réaction, deux ministres israéliens ont menacé de démissionner, s'opposant à toute négociation avec le Hamas, même pour sauver les otages, et faisant pression pour recoloniser Gaza.

Le Premier ministre israélien ne peut toutefois pas se permettre de perdre le soutien historique des Etats-Unis. Selon un article du Wall Street Journal, Israël a d'ailleurs changé ses plans d'offensive à Rafah sous la pression étasunienne, agissant par raids lancés depuis le long de la frontière égyptienne plutôt que d'opérer directement dans Rafah. Israël voulait ainsi éviter de franchir la ligne rouge américaine tout en poursuivant ses objectifs de guerre.

Et même si l'opposant de droite modérée Yair Lapid a assuré samedi le gouvernement de son soutien "pour un accord pour les otages" si Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich devaient quitter le gouvernement, c'est une possible crise politique qui se profile en Israël, avec un Premier ministre de plus en plus isolé.