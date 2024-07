Benjamin Netanyahu jure d'apporter une "réponse sévère" à l'attaque au Golan 

A l'image de l'ensemble du groupe Lufthansa, Swiss suspend ses liaisons à destination de Beyrouth. Le numéro un du transport aérien en Europe a annulé ses vols aller-retour vers la capitale libanaise jusqu'au lundi 5 août inclus, a communiqué lundi le géant allemand. La mesure, justifiée pour des raisons de sécurité, concerne également la filiale Eurowings.

D'autres compagnies aériennes ont aussi supprimé ou reprogrammé des vols. Air France et Transavia France ont aussi annoncé suspendre leur desserte de Beyrouth lundi et mardi "en raison de la situation sécuritaire à destination". Un vol de la compagnie grecque Aegean a été annulé dans la nuit de dimanche à lundi. Le transporteur libanais Middle East Airlines a pour sa part indiqué dans un communiqué avoir reprogrammé un certain nombre de vols dimanche et lundi, invoquant des "raisons techniques liées à la répartition des risques d'assurance".