Au moins sept morts dans un raid israélien à Jénine

La victoire du parti travailliste aux législatives britanniques a été quelque peu ternie par une poignée de défaites symboliques face à des candidats qui ont axé leur campagne sur l'invasion de Gaza, signe que l'électorat de gauche reste particulièrement sensible à ce sujet. Quatre travaillistes ont été battus par des indépendants qui réclamaient une meilleure prise en compte du drame humanitaire en cours. Dans d'autres circonscriptions, des personnalités travaillistes ont été réélues avec des majorités plus courtes que prévu.

Source de tensions de longue date au sein du Labour, la question palestinienne avait déjà coûté des sièges au parti lors d'élections locales au printemps. D'anciens membres du parti, "purgés" pour leurs positions pro-palestiniennes, ont ainsi fait perdre des circonscriptions aux travaillistes, en remportant les sièges ou en captant une partie des voix de gauche.

Le conflit a notamment été au cœur de la campagne de Jeremy Corbyn, ancien chef du Labour (2015-2020), réélu dans sa circonscription du nord de Londres comme indépendant après avoir été exclu du parti. En plus de coûter au nouveau parti majoritaire l'un de ses bastions, ce camouflet constitue un affront pour Keir Starmer, qui s'est toujours montré véhément envers son prédécesseur, accusé d'avoir "laissé prospérer l'antisémitisme au sein de la formation".

Parti "déconnecté de l'électorat" sur Gaza

Dans l'est de Londres, le Labour a également perdu un siège au profit des conservateurs, en raison de la concurrence de son ancienne candidate Faiza Shaheen, qui avait perdu l'investiture pour avoir "aimé" il y a plusieurs années des messages sur X considérés comme minimisant l'antisémitisme. Elle s'était dite victime d'islamophobie et avait accusé la direction du Labour de l'avoir empêchée d'exprimer son soutien à la cause palestinienne.

"Le parti a clairement perdu du soutien dans certaines parties du pays en raison de sa position sur Gaza", a estimé la députée travailliste Zarah Sultana sur la BBC, s'inquiétant que sa formation soit "déconnectée" de l'électorat sur ce sujet.

Des manifestations massives ont eu lieu au Royaume-Uni depuis l'automne en soutien aux Palestiniens. Le sujet est très sensible pour la communauté musulmane du pays, traditionnellement acquise au Labour. Keir Starmer s'est ainsi vu reprocher son soutien très ferme à Israël et sa réticence à demander un cessez-le-feu. Depuis février, il réclame un "cessez-le-feu humanitaire immédiat", mais son programme mentionne une reconnaissance d'un Etat palestinien "quand le bon moment sera venu".