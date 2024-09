Trois Israéliens tués dans une attaque à un point de passage entre la Jordanie et la Cisjordanie

Un "attentat terroriste" contre des juifs à New York, qui aurait été perpétré autour du 7 octobre au nom de l'EI, a été déjoué, ont indiqué vendredi les Etats-Unis. Un Pakistanais habitant au Canada a été arrêté.

Le jeune homme de 20 ans, "a tenté d'entrer aux Etats-Unis pour commettre une tuerie de masse dans un centre juif de New York", a révélé dans un communiqué le ministère américain de la Justice. Il "a été arrêté le 4 septembre au Canada suite à une requête du parquet fédéral" de Manhattan.

"L'accusé est soupçonné d'avoir planifié une attaque terroriste autour du 7 octobre cette année avec l'objectif déclaré de massacrer, au nom de l'Etat islamique, le plus de juifs possible", a dénoncé le ministre Merrick Garland.

Pour le directeur de la police fédérale (FBI) Christopher Wray, le jeune Pakistanais était "déterminé à tuer des juifs ici aux Etats-Unis, près d'un an après l'attaque atroce du Hamas contre Israël", le 7 octobre 2023.

Sous surveillance

D'après l'enquête du FBI et du parquet fédéral à New York, cités dans le communiqué, l'homme, résidant au Canada, a tenté de se rendre à New York où "il avait l'intention de perpétrer au moyen d'armes automatiques et semi-automatiques une tuerie de masse en soutien à l'EI contre un centre juif à Brooklyn".

Le jeune homme était sous surveillance depuis novembre dernier, notamment pour ses messages sur les réseaux sociaux, ses communications cryptées et la "distribution de vidéos et de littératures de propagande de l'EI", selon le ministère de la Justice.

Le ministre Garland s'est déclaré "profondément reconnaissant envers [ses] partenaires canadiens pour avoir agi de manière rapide et placé en détention l'accusé".