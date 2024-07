Au moins cinq morts dans un raid israélien à Jénine

Depuis l'ordre d'évacuation de l'armée israélienne, des dizaines de milliers de Palestiniens ont quitté des secteurs de l'est de Rafah et de Khan Younès, une nouvelle fois jetés sur les routes du territoire dévasté. Mais les Gazaouis, démunis et écrasés par la chaleur, n’ont aucun endroit où aller.

C'est le cas de Nahed, pour qui, depuis neuf mois, la vie n’est qu’une succession de fuites et de déménagements en urgence. Cette mère de famille d’une cinquantaine d’années vit dans une petite maison de Khan Younès. Mardi soir, elle a dû tout quitter avec ses enfants, à la recherche d’un lieu sécurisé.

"Nous sommes sortis de chez nous à 20h00, c'est-à-dire quand il commence à faire nuit, et nous avons marché à peu près deux kilomètres", témoigne-t-elle dans La Matinale de la RTS. Après de longues recherches, Nahed a fini par trouver une petite tente pour dormir. "Nous avons passé une nuit très effrayante et malheureuse", dit-elle.

Epuisée, elle a tenté de joindre des amis par téléphone pour trouver une solution sûre, loin des bombardements, sans succès. Elle a donc dû se contraindre à retourner chez elle. Nahed raconte que pour elle, comme pour "des milliers de citoyens de Khan Younès", évacuer et se loger est "une équation impossible".

"Malgré toutes les déclarations israéliennes de sortir les citoyens de Khan Younès, nous avons dû retourner là où nous habitions", explique-t-elle.