Au moins 70 Palestiniens tués dans des bombardements à Gaza

Israël demeurera l'allié le plus solide des Etats-Unis au Proche-Orient, quel que soit le résultat de l'élection présidentielle du 5 novembre, a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avant de partir pour Washington.

Le chef du gouvernement israélien a déclaré qu'il avait l'intention de remercier Joe Biden pour son soutien envers Israël et de discuter de la libération des otages israéliens toujours détenus dans la bande de Gaza, de l'éradication du Hamas et de la lutte contre l'Iran et ses alliés dans la région.

Benjamin Netanyahu devrait rencontrer Joe Biden mardi, si toutefois ce dernier est sorti de l'isolement lié à une infection au Covid-19. Le Premier ministre israélien doit s'adresser au Congrès mercredi.

"En cette période de guerre et d'incertitude, il est important que les ennemis d'Israël sachent que l'Amérique et Israël sont solidaires aujourd'hui, demain et toujours", a-t-il déclaré.