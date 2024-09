Au moins 14 morts dans de nouvelles explosions d'appareils de communication du Hezbollah au Liban

- Au moins 14 personnes ont perdu la vie et "plus de 450" autres ont été blessées mercredi en fin d'après-midi dans l'explosion de talkies-walkies du Hezbollah dans l'est du Liban, ont indiqué l'Agence nationale d'information (ANI) libanaise et le ministère de la Santé. D'autres de ces moyens de communication ont également explosé dans la banlieue sud de Beyrouth et dans le sud du pays.

- L'Assemblée générale de l'ONU a réclamé mercredi la fin de l'occupation israélienne des territoires palestiniens dans les "12 mois" et appelé à des sanctions contre Israël, une résolution non contraignante qui a provoqué la colère d'Israël, la qualifiant de "cynique". Dans ce sens et sous mandat de l'ONU, la Suisse organisera dans les six mois une réunion des parties aux Conventions de Genève, sur le conflit au Proche-Orient.

- Quatre soldats ont été tués dans des combats mardi dans le sud de la bande de Gaza, a annoncé mercredi l'armée israélienne, ajoutant que six autres avaient été blessés dont trois grièvement.

- Selon des experts ainsi que le New York Times, Israël est bel et bien à l'origine des attentats meurtriers qui ont fait au moins douze morts et près de 3000 blessés au Liban.

- Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a annoncé mardi dans un communiqué que le retour des habitants du nord d'Israël, région qu'ils ont fuie en raison des tirs du Hezbollah, était le nouveau but de guerre.