Après avoir parlé avec Benjamin Netanyahu, Kamala Harris promet de ne pas "rester silencieuse" sur Gaza

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est arrivé jeudi à la Maison Blanche pour sa rencontre avec le président américain Joe Biden avec lequel il doit tenter de faire avancer les négociations sur Gaza.

"Je tiens à vous remercier pour ces 50 années de service public et de soutien à l'Etat d'Israël et je me réjouis de discuter avec vous aujourd'hui et de travailler avec vous dans les mois qui viennent", a déclaré le dirigeant israélien en arrivant à la Maison Blanche.