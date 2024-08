Antony Blinken estime qu'il s'agit de la "dernière occasion" pour un accord de trêve à Gaza

Au sud du Liban, la tension s'accélère. Ces derniers jours, les raids israéliens ont conduit à l'une des semaines les plus meurtrières pour le pays. Le Hezbollah continue de son côté de tirer des salves de roquettes quotidiennes sur le nord d'Israël et a blessé deux soldats ce week-end.

Dans la nuit de samedi, l'armée israélienne a annoncé avoir détruit un entrepôt qu'elle accuse d'être un stock d'armes du mouvement islamiste libanais. Mahmoud, cousin du propriétaire qu'il tente de consoler, jure qu'il s'agissait d'un hangar commercial connu de la région. "On n'a pas mangé ni dormi. C'est le but d'Israël, créer de la peur", rapporte-t-il au micro de la RTS.

La frappe a fait dix victimes civiles, tous des réfugiés syriens. La plus jeune victime avait un an et demi. "Qu'ont-ils fait de mal alors qu'ils dormaient? Nous n'aurons jamais justice. Ce sont des criminels de guerre", s'exclame le grand-père de l'enfant tué.

Le bilan humain côté libanais s'élève désormais à 120 civils depuis octobre. Dans la région, le bruit de l'aviation et des frappes israéliennes ne s'arrête jamais et les civils sont épuisés. "Nous ne sommes plus en sécurité. Tout le monde attend le résultat des négociations au Qatar, au Caire et ailleurs", témoigne un habitant du village de Marjayoun.