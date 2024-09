Washington et Londres promettent de répondre "d'urgence" aux demandes militaires de l'Ukraine

L'armée de l'air ukrainienne a déclaré avoir abattu 20 des 25 drones lancés par la Russie au cours de la nuit de mardi à mercredi dans six régions du pays. Les forces russes ont également utilisé neuf missiles, a ajouté l'armée de l'air sur Telegram.

Le gouverneur de la région de Kiev n'a signalé aucun dommage aux infrastructures résidentielles ou essentielles, ni aucune victime dans la région entourant la capitale.

Le gouverneur de Tcherkassy (centre) a déclaré que les défenses aériennes avaient abattu un drone au-dessus de la région, sans mentionner de dégâts.

Six drones ont été abattus dans la région de Dnipropetrovsk (centre), selon le gouverneur de ce territoire. Une personne a été blessée dans des attaques nocturnes, et quatre immeubles d'habitation et des infrastructures ont été endommagés.

L'armée a par ailleurs abattu cinq drones au-dessus de la région de Kherson, où les attaques ont blessé 13 personnes au cours des dernières 24 heures, a déclaré son gouverneur.

La Russie a également ciblé un hôpital dans la région de Tchernihiv (nord), une attaque qui n'a pas fait de victimes selon les premières informations préliminaires, a précisé son gouverneur.