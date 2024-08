Volodymyr Zelensky salue les raids ukrainiens contre des aérodromes et des raffineries russes

Des drones ukrainiens ont visé un aérodrome militaire et un dépôt de pétrole en Russie, a affirmé une source militaire ukrainienne, après que la Russie eut annoncé avoir abattu 76 drones. Kiev dit mener ces frappes en réponse aux bombardements russes qui endeuillent l'Ukraine depuis plus de deux ans et assure viser en priorité des cibles militaires et industrielles.

"La nuit dernière, des drones du service de sécurité ukrainien ont visité l'aérodrome de Morozovsk, dans la région de Rostov", où sont stockés des avions et des bombes aériennes guidées, a indiqué la source ukrainienne, ajoutant que "les drones ukrainiens ont fait un super boulot en frappant le dépôt de munitions aériennes".

La Russie a lancé plus de 600 bombes aériennes guidées sur l'Ukraine en une seule semaine, a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Les avions de combat russes doivent être détruits où qu'ils soient, par tous les moyens efficaces. Frapper les aérodromes russes est également plutôt équitable", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.