Volodymyr Zelensky prie Joe Biden et Xi Jinping de venir au sommet sur la paix du Bürgenstock

"J'en appelle aux dirigeants du monde (...), au président Biden, le dirigeant des Etats-Unis, et au président Xi, le dirigeant de la Chine (...) S'il vous plaît, soutenez le sommet de la paix avec votre leadership et votre participation", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky dimanche dans un message vidéo.

Selon le président ukrainien, "plus de 80 pays ont confirmé leur venue" à la conférence sur la paix en Ukraine. Prévu les 15 et 16 juin, le sommet se tiendra au Bürgenstock, dans le canton de Nidwald. La Suisse a lancé les invitations à plus de 160 délégations pour y participer.

L'objectif du Département fédéral des affaires étrangères n'est pas seulement d'atteindre le plus grand nombre de participants, mais aussi d'avoir une diversité, avec la participation la plus large possible de pays du Sud. Le Premier ministre indien Narendra Modi a annoncé que son pays participerait.

La Russie n'a pas en revanche été conviée à ce stade. Elle a fait savoir à plusieurs reprises qu'elle n'était pas intéressée à participer à cette conférence. Moscou n'entend participer à aucune négociation si Kiev n'accepte pas l'annexion par la Russie des quelque 20% du territoire ukrainien qu'elle occupe actuellement.