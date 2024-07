Volodymyr Zelensky plaide pour "maintenir l'unité en Europe" lors d'un sommet au Royaume-Uni

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a accusé le Premier ministre hongrois Viktor Orban de "jouer le jeu" de Vladimir Poutine avec sa visite récente à Moscou pour une "prétendue mission de paix".

"La Russie poursuit son offensive dans l'est de l'Ukraine. Elle mise sur une guerre d'usure, sur un prochain hiver encore plus rude que le précédent. La Russie mise sur la mollesse de l'Europe et de l'Occident et certains Européens jouent le jeu", a-t-elle dénoncé devant le Parlement européen à Strasbourg.

"Il y a deux semaines, un Premier ministre de l'Union européenne s'est rendu à Moscou, cette prétendue mission de paix n'était rien d'autre qu'une mission d'apaisement", a-t-elle ajouté.

>> Réécouter le sujet de La Matinale sur le bras de fer entre l'UE et la Hongrie : Keystone - APA/TOBIAS STEINMAURER Bras de fer lancé entre Bruxelles et Viktor Orban sur le soutien à l'Ukraine / La Matinale / 1 min. / mardi à 06:17

>> Lire aussi : L'UE engage le bras de fer avec la Hongrie après la visite de Viktor Orban à Moscou