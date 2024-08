Volodymyr Zelensky parle de situation "extrêmement difficile" près de Pokrovsk

La situation est "extrêmement difficile" pour l'armée ukrainienne près de la ville de Pokrovsk, a déclaré mercredi le président Volodymyr Zelensky, au moment où les troupes russes se rapprochent de plus en plus de cet important noeud logistique dans l'est du pays.

Concernant "Pokrovsk et d'autres zones du Donbass, c'est extrêmement difficile. Les principaux efforts de la Russie et les plus grandes forces sont concentrés là", a-t-il déclaré dans son allocution quotidienne.

"La résilience de chacune de nos unités et notre capacité à détruire l'occupant sont très hautes actuellement. Je veux remercier chaque soldat, chaque commandant qui tient ses positions", a-t-il poursuivi.

La Russie continue de régulièrement gagner du terrain dans la région ukrainienne de Donetsk, qui demeure l'épicentre des combats et qu'elle entend conquérir dans son intégralité.

Elle a revendiqué mardi la prise d'un nouveau village ukrainien, celui d'Orlivka, près de Pokrovsk, face aux troupes de Kiev en infériorité numérique et qui disposent d'une plus faible puissance de feu.