Volodymyr Zelensky favorable à ce que la Russie participe à un prochain sommet pour la paix

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit pour la première fois favorable à ce que la Russie participe à un prochain sommet pour la paix organisé par Kiev, après de premières discussions mi-juin en Suisse sans représentants de Moscou.

"Je pense que des représentants russes devraient participer à ce deuxième sommet", a déclaré le président ukrainien lors d'une conférence de presse à Kiev, espérant qu'un "plan" en vue d'une telle rencontre puisse être prêt en novembre.

Il n'a pas évoqué l'arrêt des hostilités, mais l'établissement "d'un plan" sur trois sujets: la sécurité énergétique de l'Ukraine, dont l'infrastructure a été ravagée par les bombardements russes, la libre navigation en mer Noire et les échanges de prisonniers.

La Russie occupe toujours près de 20% du territoire ukrainien et les perspectives d'un cessez-le-feu, voire d'une paix durable, entre Kiev et Moscou sont minimes à ce stade, après près de deux ans et demi d'attaque à grande échelle russe.