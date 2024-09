Volodymyr Zelensky exhorte le Conseil de sécurité de l'ONU à "contraindre" la Russie à la paix

Libéré cet été dans le cadre d'un vaste échange de prisonniers, l'opposant russe Vladimir Kara-Murza était invité mardi dans le 19h30 de la RTS avec son épouse activiste Evgenia. Tous deux ont partagé leurs espoirs d'un Etat démocratique en Russie dans un futur proche.

L'ancien prisonnier aujourd'hui exilé assure qu'il retournera dans son pays dans un futur proche. "Un jour viendra où la Russie sera un pays démocratique, européen et libre. Et ce jour viendra beaucoup plus vite que les gens ne le croient", a-t-il affirmé, prenant pour exemple des changements politiques majeurs de l'histoire russe qui ont eu lieu en quelques jours seulement. "Il est très important de nous préparer pour ce futur changement démocratique en Russie, afin de ne pas répéter les erreurs qui ont été commises dans les années 90."

Ce combat pour la démocratie est également partagé par Evgenia Kara-Murza, qui met en avant sa "responsabilité" en tant que citoyenne russe et épouse de Vladimir Kara-Murza. "Nous devons tout faire pour approcher le jour où le régime [de Vladimir Poutine] s'écroulera, car la seule garantie de paix et de stabilité sur le continent européen est une Russie libre et démocratique", a-t-elle également insisté. "Sans cela, la Russie posera toujours un danger pour elle-même et pour tous les autres autour."