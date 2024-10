Volodymyr Zelensky exclut de céder du "territoire" à la Russie pour mettre fin à la guerre

La Russie, qui pille ou "détruit" de nombreux sites historiques, cherche à "effacer l'identité historique et culturelle de l'Ukraine". Ce constat, publié mardi, émane du Conseil de l'Europe qui dénonce "l'intention génocidaire de Moscou".

Dans une déclaration sur la destruction du patrimoine culturel en Ukraine, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe a "condamné de nouveau la guerre d'agression menée actuellement contre l'Ukraine et réaffirmé son attachement indéfectible à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues".

L'organisation continentale a déploré "les attaques sans cesse par la Fédération de Russie des sites du patrimoine culturel en Ukraine, en violation du droit international humanitaire".

"Compte tenu que plus d'un millier de sites culturels ont été endommagés ou détruits depuis le début de la guerre, le Congrès a souligné que le ciblage et le pillage de sites culturels semblaient refléter une politique systématique visant à effacer l'identité historique et culturelle de l'Ukraine, s'apparentant à une intention génocidaire", insiste encore la déclaration adoptée mardi.

La Russie faisait, elle aussi, partie du Conseil de l'Europe, mais elle en a été exclue en mars 2022, quelques semaines après son agression de l'Ukraine.

Indemnités à payer

"La Fédération de Russie doit verser des indemnités pour les dommages causés au patrimoine historique, culturel et religieux", rappelle encore le Conseil de l'Europe, qui a mis en place début avril un Registre des dommages causés par l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine.

Dans sa déclaration, le Congrès "appelle les autorités locales et régionales de toute l'Europe à intensifier leurs efforts pour aider l'Ukraine en mettant en place de véritables partenariats pour le patrimoine culturel".