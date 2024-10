Volodymyr Zelensky dit vouloir terminer la guerre en 2025

L'armée russe a revendiqué vendredi la conquête de deux villages dans l'est de l'Ukraine. "L'action résolue des unités du groupement de troupes Sud a permis de libérer les localités de Jelanné Drougué et Ostrivské", a indiqué le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien.

La Russie avait déjà revendiqué la prise de Jelanné Drougué la semaine passé, et le ministère n'explique pas cette seconde revendication. Les deux villages sont situés dans la zone de Pokrovsk, ville clé pour la logistique ukrainienne et cible des forces russes qui avancent depuis des mois dans la région, face à des forces ukrainiennes en manque d'armes et d'hommes.