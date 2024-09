Volodymyr Zelensky a récolté une nouvelle enveloppe d'aide de Joe Biden et rencontrera Donald Trump

Un Ukrainien et un Biélorusse, accusés d'avoir posé des caméras le long de voies ferrées polonaises servant à acheminer l'aide à l'Ukraine, ont été condamnés jeudi à de la prison ferme pour espionnage pour le compte de la Russie par le tribunal régional de Lublin (est).

Les deux hommes font partie d'un groupe de seize ressortissants ukrainiens, biélorusses et russes, interpellés en Pologne en mars 2023 et soupçonnés de préparation d'actes de sabotage et de collecte d'informations au profit de la Russie.