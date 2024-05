Volodymyr Zelensky à Madrid pour signer un accord d'aide militaire

Le mandat du président ukrainien Volodymyr Zelensky, depuis cinq ans au pouvoir, s'est officiellement terminé il y a une semaine. Organiser un scrutin est pour l'heure impossible, en raison de la loi martiale en vigueur au moins jusqu'à la fin du mois d'août.

Pour une majorité d'Ukrainiens, organiser des élections en pleine guerre n'est pas envisageable. "Comment voulez-vous tenir un tel scrutin dans ce contexte?", se demande Yaroslav, qui n'est pourtant pas un partisan de Volodymyr Zelensky. "Tu ne peux pas créer des bureaux de vote dans des abris. En plus, tant de gens ont fui le pays. Et les militaires, comment voteraient-ils? Et tous les gens qui sont coincés dans les territoires occupés par l’armée russe? Ça n’a aucun sens", argumente-t-il dans La Matinale de lundi.