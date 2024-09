Vladimir Poutine met en garde contre l'utilisation des missiles à longue portée occidentaux par l'Ukraine

Le froid revient en Ukraine et pose pour la troisième année consécutive la question du chauffage pour la population civile, alors que l'armée russe cible depuis cinq mois les centrales électriques thermiques du pays. L'Ukraine a déjà perdu la moitié de ses capacités de production d'énergie. Les coupures d'électricité et les rationnements sont de plus en plus fréquents. Les interruptions peuvent parfois durer jusqu'à 10 heures d'affilée, suscitant une légitime inquiétude.

Depuis la première série de bombardements des infrastructures énergétique en octobre 2022, les Ukrainiens ont eu le temps de s'adapter. Mais les attaques russes se sont intensifiées et sont devenues plus ciblées. "En examinant la production qui a été détruite ou endommagée récemment, on constate que c'est la production thermique qui est la plus touchée. En Ukraine, il y a une plaisanterie qui court en ce moment et qui consiste à dire que la Russie contribue à la décarbonisation de notre pays parce que ces centrales thermiques fonctionnaient au charbon", sourit Olena Pavlenko présidente du laboratoire d'idées Dixi group, qui analyse le marché de l'électricité ukrainien.

Pour compenser, l'Ukraine pourrait importer plus d'électricité de l'Union européenne, comme elle l'a fait au début de l'invasion. Mais les importations sont aussi limitées par les capacités du réseau ukrainien et aucune nouvelle ligne n'a encore été construite entre l'Ukraine et les pays de l'UE.

Dans ce contexte, la population mise sur une production d'énergie plus décentralisée et individuelle. Mais installer suffisamment d'infrastructures prendra du temps.