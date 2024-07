Vladimir Poutine hausse certains impôts pour financer sa guerre contre l'Ukraine

La Chine a annoncé mener des exercices militaires conjoints avec la Russie au sud de son territoire, après un sommet de l'Otan lors duquel Tokyo a mis en garde contre la menace croissante que représente le resserrement des relations sino-russes.

Les deux armées ont commencé au "début du mois de juillet" les exercices "Joint Sea-2024" qui devraient durer jusqu'à la mi-juillet, a indiqué le ministère chinois de la Défense. Ces exercices en mer et dans les airs autour de Zhanjiang, ville de la province du Guangdong, au sud de la Chine, visent à "démontrer la détermination et les capacités des deux parties à faire face ensemble aux menaces pour la sécurité maritime et à préserver la paix et la stabilité mondiales et régionales", a déclaré le ministère.

Ils "permettront d'approfondir le partenariat stratégique global de coordination entre la Chine et la Russie pour la nouvelle ère", a affirmé le ministère. Ces manoeuvres se déroulent conformément au plan annuel d'engagement militaire de Pékin et de Moscou, précise-t-il.