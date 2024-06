Vladimir Poutine fixe ses conditions à l'Ukraine pour entamer des négociations, Kiev les rejette

L'offre de négociations faite à l'Ukraine par le président russe Vladimir Poutine n'est "pas de bonne foi", a affirmé Jens Stoltenberg à Bruxelles, après que Moscou a proposé à l'Ukraine de retirer ses troupes des régions revendiquées par la Russie et de renoncer à entrer dans l'Otan.

"C'est une proposition qui signifie en fait que la Russie pourrait atteindre ses buts de guerre, en s'attendant à ce que l'Ukraine abandonne de façon significative davantage de territoire que la Russie a été capable d'occuper jusqu'à présent", a-t-il ajouté devant la presse, à l'issue d'une réunion des ministres de la Défense de l'Otan.

"Il ne s'agit pas d'une proposition de paix. C'est une proposition pour plus d'agression, plus d'occupation et elle démontre, en un certain sens, que le but de la Russie est bien de contrôler l'Ukraine, ce qui est l'objectif de la Russie depuis le début de la guerre", a encore réagi Jens Stoltenberg.

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a déclaré à Bruxelles que Vladimir Poutine n'est "pas en position de dicter à l'Ukraine ce qu'elle doit faire pour parvenir à la paix. C'est exactement le genre de comportement que nous ne voulons pas voir".