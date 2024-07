Vladimir Poutine campe sur ses exigences devant Viktor Orban à Moscou, sous les huées de l'UE

- Vladimir Poutine a campé sur ses positions vendredi en recevant au Kremlin le Premier ministre hongrois pour parler de la guerre en Ukraine, voyant en Viktor Orban le représentant de l'UE, malgré les dénégations de Bruxelles.

- La visite à Moscou de Viktor Orban, taxé d'être pro-russe, a été décriée par l'UE, dont il assure la présidence du Conseil. Sa double casquette a hérissé ses partenaires européens, qui s'affichent comme des soutiens sans faille de l'Ukraine et ont coupé les ponts avec la Russie. Pour le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, Viktor Orban "ne représente pas l'UE, en aucune manière".

- Des frappes russes ont fait sept morts et 29 blessés vendredi dans l'est de l'Ukraine et des attaques ukrainiennes ont tué cinq personnes et blessé 26 en territoire contrôlé par Moscou, selon les autorités respectives.

- L'Ukraine a reçu le troisième système de défense antiaérienne Patriot promis en avril par l'Allemagne, afin d'aider le pays à faire face aux bombardements russes, a annoncé l'ambassade allemande à Kiev.

- Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir neutralisé 50 drones ukrainiens dans les régions russes de Rostov et Krasnodar, ainsi que dans celle de Zaporijjia en Ukraine, que Moscou affirme avoir annexée.

Suivi assuré par RTSinfo