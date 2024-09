Vladimir Poutine assure qu'il "s'occupera des bandits" ukrainiens dans la région de Koursk

Vladimir Poutine a assuré lundi qu'il s'occupera des soldats ukrainiens à l'offensive dans la région frontalière de Koursk depuis début août. "Il faut s'occuper de ces bandits qui ont pénétré sur le territoire de la Russie, dans la région de Koursk, et qui tentent de déstabiliser la situation dans les territoires frontaliers dans leur ensemble", a-t-il déclaré. Ces propos virulents tranchent avec le discours habituel des responsables russes, qui s'efforçaient jusque-là de minimiser l'offensive des forces ukrainiennes dans la région de Koursk, lancée le 6 août.

L'habitant du Kremlin a toutefois souligné que l'Ukraine "n'a pas atteint la tâche principale (qu'elle) s'était fixée: arrêter l'offensive (russe) dans le Donbass". Il s'est félicité de l'accélération de l'avancée de son armée dans l'est de l'Ukraine, preuve selon lui que l'offensive ukrainienne dans la région russe de Koursk lancée début août est vouée à l'échec.

Les forces ukrainiennes ont lancé le 6 août une attaque surprise sur la région russe frontalière de Koursk, revendiquant rapidement s'être emparé de plus de 1000 kilomètres carrés et de plus de 90 localités, dont la petite ville de Soudja.

Mais dans l'est de l'Ukraine, les forces de Moscou revendiquent quasi quotidiennement la prise de nouveaux villages et se trouvent désormais à moins d'une dizaine de kilomètres de la ville de Pokrovsk, un important noeud logistique qui relie plusieurs places fortes ukrainiennes.

