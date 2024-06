Une raffinerie russe endommagée à Azov après une attaque de drones

Le président russe Vladimir Poutine s'est félicité mardi du "ferme soutien" apporté par la Corée du Nord à l'opération militaire russe en Ukraine, à quelques heures de son arrivée à Pyongyang pour une visite exceptionnelle, à l'issue de laquelle un accord de partenariat stratégique pourrait être signé entre ces deux pays.

Dans une tribune publiée par le quotidien officiel nord-coréen Rodong Sinmun et l'agence KCNA, le président russe a souligné que la Russie a soutenu la Corée du Nord "et son peuple héroïque dans leur lutte pour défendre leur droit à choisir la voie de l'indépendance, de l'originalité et du développement par eux-mêmes dans la confrontation avec l'ennemi rusé, dangereux et agressif. Et elle les soutiendra indéfectiblement à l'avenir."

Moscou et Pyongyang sont alliés depuis la fin de la guerre de Corée (1950-1953), mais se sont rapprochés depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

D'immenses banderoles souhaitant "ardemment la bienvenue au président Poutine" et représentant son visage souriant ont été accrochés aux lampadaires de Pyongyang, aux côtés de drapeaux russes, comme l'ont montré des images diffusées par les médias d'Etat russes.