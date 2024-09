Une dizaine de personnes tuées dans deux frappes russes contre un hôpital de Soumy

Au moins six personnes ont été tuées dans une double frappe russe visant un hôpital, dans la région de Soumy, au nord-est de l'Ukraine, a annoncé le ministère ukrainien de l'Intérieur.

La première attaque a "tué une personne" et endommagé plusieurs étages d'un hôpital, ce qui a entraîné son évacuation, a indiqué le ministre de l'Intérieur Igor Klymenko sur Telegram.

Alors que les secouristes et la police étaient arrivés sur place, "l'ennemi a de nouveau frappé durant l'évacuation de patients" et "à l'heure qu'il est, six personnes ont été tuées, dont un policier", a-t-il écrit, en précisant qu'un autre policier était blessé.

La seconde attaque a également frappé une zone résidentielle.