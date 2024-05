Une absence de Biden au sommet du Bürgenstock serait comme "applaudir Poutine", selon Zelensky

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a jugé que Kiev devait pouvoir frapper le sol russe avec des armes occidentales.

"Selon les lois de la guerre, c'est parfaitement possible, et il n'y a pas de contradiction, je peux riposter ou me battre contre celui qui m'attaque depuis son territoire", a-t-il affirmé avant une réunion des ministres de la Défense de l'UE à Bruxelles.

"Il faut un équilibre entre le risque d'escalade et le besoin des Ukrainiens de se défendre", a ajouté Josep Borrell.

Le débat sur l'usage ou non sur le sol russe des armes occidentales fournies à l'Ukraine agite Washington et les capitales européennes.