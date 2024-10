Un missile russe sur un bateau civil dans le port d'Odessa fait un mort et cinq blessés

- Lundi soir, un missile russe a frappé le port d'Odessa sur la Mer Noire, tuant un Ukrainien membre de l'équipage du bateau civil endommagé et blessant cinq passagers étrangers. Plus tard dans la nuit, des drones russes ont provoqué un incendie dans un immeuble résidentiel et endommagé un autre bâtiment dans la région de cette ville du sud de l'Ukraine.

- La Russie a revendiqué mardi la prise des localités de Zoryane et de Zolota Nyva, situées près de Pokrovsk, ville qui sert de nœud logistique dans l'est de l'Ukraine et dont les forces russes se rapprochent progressivement depuis des semaines. Lundi, elle avait déjà annoncé la capture du village de Grodivka aussi situé dans la région.

- Deux journalistes étrangers, dont un Alémanique de CH Média, sont sous le coup d'une enquête en Russie pour avoir franchi "illégalement" la frontière russe depuis l'Ukraine, selon le communiqué des services de sécurité russes (FSB).

- Kiev a affirmé lundi avoir frappé pendant la nuit "le plus gros" terminal pétrolier de Crimée, péninsule ukrainienne annexée par Moscou en 2014. Les autorités russes ont fait état d'un important incendie. "Une partie" de la ville est privée d'électricité et la circulation de trains de banlieue suspendue, ont par ailleurs indiqué les autorités d'occupation.

- L'armée russe a annoncé lundi avoir abattu dans la nuit 21 drones ukrainiens, dont 12 au-dessus du territoire de la Crimée, péninsule annexée par la Russie.