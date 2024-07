Un garde-frontière ukrainien tire sur un déserteur qui l'attaquait pour fuir

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié en langue française la France pour son "inébranlable assistance" à l'Ukraine qui résiste à l'invasion russe depuis février 2022. Il s'exprimait à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet dimanche.

"Félicitations à la France, au président Emmanuel Macron et à tous les Français à l'occasion de la fête nationale", a-t-il écrit sur X.

"Nous serons toujours reconnaissants pour (l')inébranlable assistance militaire, politique et autre de la France, qui a permis de sauver des milliers et des milliers de vies en Ukraine. Et surtout, nous sommes reconnaissants à la France pour sa résolution", a-t-il ajouté.