Sept civils ukrainiens tués dans une frappe russe près d'un marché à Kherson

L'Ukraine a exprimé son mécontentement face au soutien de la Suisse à un plan de paix présenté par la Chine et le Brésil pour mettre fin à la guerre russo-ukrainienne. De telles "initiatives de paix" ne servent qu'à créer une illusion de dialogue, selon Kiev.

"Toutes les initiatives qui ne contiennent pas de référence claire à la Charte de l'ONU et qui ne garantissent pas le rétablissement complet de l'intégrité territoriale de l'Ukraine sont inacceptables", indique le ministère des Affaires étrangères à Kiev dans un communiqué. Kiev est également irritée qu'on parle d'elle sans l'inclure dans ce dialogue.

"Nous soutenons l’initiative de la Chine et du Brésil car elle appelle à un cessez-le-feu et à une solution politique au conflit", avait déclaré vendredi Nicolas Bideau, porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères, à l'agence de presse Keystone-ATS. L'initiative est à ses yeux d’autant plus importante aujourd’hui qu'elle propose une alternative aux discours guerriers entendus à l'ONU du côté ukrainien comme du côté russe.

Pour le DFAE, l'initiative se situe dans le cadre de la Charte de l'ONU. "Lors de la publication du document initial, nous avons rappelé l’importance d’une référence à la Charte de l'ONU, que l’initiative ne mentionnait pas. Mais l'importance de la charte dans le cadre de cette initiative a été rappelée par le ministre chinois des affaires étrangères au Conseil de sécurité", a complété Nicolas Bideau.