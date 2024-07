Réunie à Washington, l'Otan veut renforcer son soutien à l'Ukraine

Kiev, dont l'armée est épuisée par de lourdes pertes après deux ans et demi d'invasion russe, s'efforce de regarnir ses rangs. Les autorités ukrainiennes ont ainsi déjà intensifié la mobilisation à l'intérieur du pays, notamment grâce à une nouvelle loi adoptée en mai.

Elles cherchent désormais à recruter parmi les centaines de milliers d'hommes ukrainiens en âge de combattre vivant en Europe, surtout en Pologne et Allemagne, et dont certains ont fui le pays illégalement justement par peur d'être mobilisés.

Kiev veut créer une nouvelle unité, la "Légion ukrainienne", basée et entraînée en Pologne, a annoncé le ministre de la Défense Roustem Oumerov. La création de cette unité est prévue dans un accord sécuritaire bilatéral entre l'Ukraine et la Pologne signé lundi à Varsovie par le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le Premier ministre polonais Donald Tusk.

Un accord sécuritaire bilatéral entre l'Ukraine et la Pologne a été signé lundi à Varsovie par le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le Premier ministre polonais Donald Tusk. [Keystone - Rafal Guz - EPA]

"Meilleures armes"

Il s'agit d'une "unité spéciale de bénévoles qui s'entraînera sur le territoire polonais" et "sera muni de meilleures armes" occidentales avant d'être déployée sur le front en Ukraine, a assuré Roustem Oumerov. "Nous appelons tous les Ukrainiens se trouvant en Europe à rejoindre la Légion ukrainienne", a-t-il déclaré, sans cependant donner de précisions sur le nombre d'hommes que Kiev espère recruter.

En évoquant une formation en Europe et des armes modernes, les autorités cherchent à convaincre, alors que depuis des mois l'armée souffre de manques d'équipements en raison des retards de l'aide occidentale et que des rumeurs circulent sur l'envoi immédiat au front de jeunes recrues pas entraînées et mal équipées.

Le ressentiment suscité par la mobilisation a été aggravé par les scandales de corruption dans l'armée, y compris en raison du système bien enraciné consistant à verser des pots-de-vin pour échapper à la mobilisation. Kiev estime à 300'000 le nombre d'Ukrainiens en âge de combattre se trouvant actuellement en Pologne voisine.