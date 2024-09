Puissante explosion dans la région de Tver après une attaque de drones ukrainienne

La communauté internationale a annoncé mardi de nouvelles promesses d'aides à la Moldavie, en première ligne face à la guerre en Ukraine et aux menaces de déstabilisation russes, pour soutenir le pays dans sa route vers l'UE.

"Rejoindre l'Union européenne, c'est notre plan Marshall", a déclaré la présidente Maia Sandu, candidate à sa réélection, qui appellera le 20 octobre les électeurs à se prononcer sur le sujet dans un référendum.

De cette adhésion dépend "l'avenir, la stabilité et la consolidation démocratique de la Moldavie" mais "nous ne pouvons réussir sans votre aide, surtout si cette aide n'est pas plus rapide et flexible", a-t-elle ajouté, évoquant "une course contre la montre".

Elle s'exprimait à l'ouverture d'une conférence à Chisinau en présence notamment des chefs de la diplomatie de France, d'Allemagne et de Roumanie. Au total, 80 millions d'euros de subventions et 305 millions d'euros de prêts ont été annoncés à cette occasion, selon le gouvernement moldave. Les Etats-Unis et le Canada ont également apporté des contributions.