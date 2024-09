Près de 50 morts et 220 blessés dans une frappe à Poltava, au centre de l'Ukraine

La ville de Pokrovsk, dans l’est de l'Ukraine, ne tient plus qu’à un fil. L’armée russe n'est plus qu'à une dizaine de kilomètres et devrait l'envahir prochainement. L’opération ukrainienne menée à Koursk, en territoire russe, n’a en effet pas permis de ralentir la progression des soldats russe dans cette région.

Les autorités ukrainiennes ont ordonné l’évacuation de la ville, qui est maintenant bombardée quotidiennement. La correspondante de la RTS Maurine Mercier s'y est rendue sans doute pour la dernière fois avant qu’elle ne soit avalée par la Russie. Elle était accompagnée par Artem, un journaliste ukrainien. Tous deux constatent que de très nombreux bâtiments ont été détruits. En passant devant l'un d'eux, Artem raconte que c'était un restaurant où il a mangé la semaine dernière encore.

Maurine et Artem se rendent dans une église pour assister très vraisemblablement à la dernière messe qui aura lieu, parce que ce sera vraiment trop dangereux ensuite. Ils sont accueillis par Lilia, qui tente de sourire pour les rassurer, mais qui a des larmes plein les yeux. Elle leur dit qu'il ne reste là que les gens qui n'ont nulle part où aller. "Les gens perdent espoir, ils ne parviennent plus à trouver la force de fuir."

Dans les petites salles du rez-de-chaussée, il y a des montagnes de vêtements abandonnés et des valises. Ils appartiennent à tous ces gens qui viennent d'évacuer la ville et qui n'ont pas pu tout emporter. Plusieurs personnes âgées ont aussi trouvé refuge dans l'église après la destruction de la ville par les bombardements russes. Elles ont perdu tout courage de fuir. "Je n'ai plus l'âge de me déplacer", confie l'une d'elle.