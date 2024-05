Poutine chercherait à "faire échouer" le sommet sur l'Ukraine en Suisse, selon Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé lundi l'Occident à contraindre la Russie à la paix "par tous les moyens", au moment où Kiev réclame de pouvoir utiliser des armes occidentales pour frapper le territoire russe.

"Nos soldats se défendent contre l'offensive russe, c'est pourquoi nous devons intensifier notre travail commun avec nos partenaires pour obtenir davantage: la sécurité et une coercition tangible de la Russie à la paix par tous les moyens", a-t-il déclaré, lors d'une conférence de presse en Espagne au côté du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez.

Plus de systèmes de défense antiaérienne

L'Ukraine, qui est en difficulté dans de multiples secteurs du front Est et Nord-est, réclame de pouvoir frapper les positions et les bases arrières russes en territoire russe avec des armements occidentaux, ce qu'Américains et Européens refusent jusqu'ici, conférant un avantage certain aux forces du Kremlin de crainte d'une escalade.

Kiev veut aussi que ses alliés lui donnent plus de systèmes de défense antiaérienne pour faire face aux bombardements russes, arguant qu'à l'heure actuelle elle n'a qu'un quart des moyens dont elle a besoin.