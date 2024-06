Pour Nicolas Bideau, "la Suisse peut et doit lancer un processus de paix"

Les Etats-Unis et l'Allemagne autorisent désormais Kiev à frapper le sol russe avec leurs armes dans la région de Kharkiv, malgré les menaces brandies par Moscou. Si le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, assure qu'il n'y a pas de risque d'escalade du conflit, l'ancien président russe Dmitri Medvedev a quant a lui dit ne pas bluffer quand il parle d'utiliser des armes nucléaires contre l'Ukraine.

"Nous sommes dans une nouvelle phase du conflit", estime Jean-Marc Rickli, directeur des risques globaux et de la résilience au Centre de politique de sécurité de Genève (GCSP). "Depuis le début du conflit, on a vu que les Occidentaux avaient certaines limites. Et plus on avance, plus ces limites sont repoussées".

Quatre conditions pour l'arme nucléaire

Pour le directeur du GCSP, l'autorisation donnée à l'Ukraine d'utiliser des armes occidentales pour frapper sur le sol russe n'est cependant "pas un blanc-seing pour frapper n'importe où". "Actuellement, il y a une asymétrie sur le champ de bataille, c'est-à-dire que les Russes peuvent frapper depuis des positions que les Ukrainiens ne peuvent pas frapper", indique-t-il. "L'idée, c'est de rééquilibrer un peu cette asymétrie".

Il existe toutefois, selon lui, un risque que la Russie fasse usage de l'arme nucléaire en cas d'attaque sur son territoire. Il rappelle en effet que selon la doctrine nucléaire russe, quatre cas de figure justifient son emploi: "si la Russie se fait attaquer de manière nucléaire, s'il y a un tir de missile balistique, si la survie de l'Etat est menacée ou si une attaque menace des infrastructures qui permettraient aux forces stratégiques nucléaires russes d'opérer", résume-t-il.

Il est donc impératif pour Jean-Marc Rickli que les Occidentaux observent attentivement les actions de l'Ukraine et édictent des conditions claires pour ne pas se retrouver dans ce type de situation, "parce qu'on arrive après dans une zone un peu grise où il serait possible d'avoir une escalade".