Plus de 50 morts et 220 blessés dans une frappe à Poltava, au centre de l'Ukraine

Pokrovsk, dans l’est de l'Ukraine, ne tient plus qu’à un fil, car l'armée russe n'est plus qu'à quelques kilomètres de la ville. Sous la menace des bombardements quotidiens, les habitants ont pris la fuite en nombre. Et celles et ceux qui restent ne savent plus où aller, a constaté la correspondante de la RTS sur place.

A Pokrovsk, il est désormais clair que l'opération ukrainienne menée à Koursk, en territoire russe, n’a pas permis de ralentir la progression des soldats russe. Les militaires ennemis sont désormais à moins de dix kilomètres et pourraient envahir la ville prochainement.

>> Le reportage de Maurine Mercier dans Tout un monde : RTS Une note vocale d'Ukraine, par Maurine Mercier: Pokrovsk sur le point d’être envahie / Tout un monde / 19 min. / aujourd'hui à 08:10

La ville semble inhabitée. Les autorités ont ordonné un couvre-feu, le plus sévère qu'il n'y ait jamais eu Ukraine. Les habitants n'ont l'autorisation de sortir de leur maison qu'entre 11h et 15h, donc 4h par jour seulement. C'est durant ces heures qu'il tentent de trouver encore un médecin alors que l'hôpital a été évacué. De plus, la plupart des commerces sont fermés.