Pékin dément "faire pression" sur d'autres pays avant la conférence du Bürgenstock

Les soldats ukrainiens font face à la période la plus dure depuis le début de la guerre. La Russie multiplie les attaques et revendique la prise de localités dans le nord-est. Moscou attaque aussi plus violemment l’est. Un soldat engagé dans le Donbass témoigne lundi dans la Matinale.

Vlad, soldat ukrainien de 29 ans, se bat à Tchassiv Yar, ville que l'armée russe est en train de raser. "La Russie lâche sur nous les bombes qui sont faites normalement pour pulvériser des bâtiments entiers, alors que nous sommes cinq dans une tranchée", décrit le soldat.

"On sous-estime les Russes", analyse Vlad. "Ils ont les ressources, bien plus d’armes et bien plus de soldats. Mais il y a toujours cette différence qui – je l’espère – peut jouer un rôle: nous sommes à la maison, pas eux".