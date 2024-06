Onze morts dans des attaques russes au sud et à l'est de l'Ukraine

Faute d'obtenir des moyens antiaériens suffisants pour se protéger du déluge de feu russe, l'Ukraine presse ses alliés européens d'établir une zone d'exclusion aérienne dans l'ouest de son territoire via des systèmes de défense déployés en Pologne et en Roumanie voisines. Elle permettrait de créer un sanctuaire où civils, industries et infrastructures énergétiques seraient protégés.

"Je ne comprends pas pourquoi l'OTAN ne déploie pas des batteries de Patriot le long de la frontière polonaise. Après tout, des missiles russes sont déjà entrés dans les espaces aériens polonais et roumain. Cela protégerait les frontières de la Pologne et de la Roumanie et cela créerait une zone sûre dans l'ouest et le sud de l'Ukraine", plaide le député Oleksiï Gontcharenko (indépendant).

Cette demande a été relayée par plusieurs responsables civils et militaires ukrainiens rencontrés par l'AFP à Kiev, dans le cadre d'un déplacement organisé par l'institut français de relations internationales (IFRI) et le groupe ukrainien de réflexion New Europe Center.

Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba avait ouvert le débat à la fin mai, en assurant qu'il n'existait "aucun argument légal, sécuritaire ou moral qui empêcherait nos partenaires d'abattre les missiles russes au-dessus du territoire de l'Ukraine à partir de leur territoire", mais sans préciser les modalités de ce scénario.