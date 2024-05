Moscou remet à leurs familles six enfants ukrainiens retenus en Russie

Deux personnes ont été tuées et quatre blessées à la suite d'attaques de drone et de tirs ukrainiens dans la région russe de Belgorod et à Lyssytchansk, ville occupée par les forces russes dans l'est de l'Ukraine, ont affirmé les autorités locales.

Un homme a été tué et deux personnes ont été blessées mercredi par des éclats de drones ukrainiens abattus par les forces russes dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, a indiqué le gouverneur local Viatcheslav Gladkov.

"Une personne a été tuée et deux autres ont été blessées" à Lyssytchansk - ville conquise par l'armée russe en 2022 -, par des tirs ukrainiens, selon les services de secours cités par l'agence russe TASS. "Plusieurs maisons ont été endommagées", selon la même source.

Un drone a également touché un train de banlieue qui circulait sans passagers dans la région et la voie ferrée a été endommagée entre les villages de Naoumovka et Oktiabrskoïié (sud), dans la région de Belgorod.