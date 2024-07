Moscou menace les villes européennes après l'annonce du déploiement de missiles américains en Allemagne

La Corée du Nord a "dénoncé le plus fermement possible" et "rejeté" la déclaration commune de l'Otan condamnant de prétendus envois d'armes par Pyongyang à son allié russe, a rapporté l'agence officielle nord-coréenne samedi.

Dans un communiqué conjoint à l'occasion du sommet de l'organisation tenu de mardi à jeudi à Washington, les chefs des pays de l'Otan ont condamné Pyongyang, qu'ils accusent "d'alimenter la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine" en "fournissant une aide militaire directe" à Moscou.

La déclaration de l'Otan "est un programme agressif qui incite à une nouvelle guerre froide et à une confrontation militaire à l'échelle mondiale", et elle "requiert une nouvelle force et un nouveau mode d'action contre elle", a indiqué KCNA en citant le ministère des Affaires étrangères nord-coréen.

Pyongyang a nié à plusieurs reprises fournir des armes à Moscou. En juin, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président russe Vladimir Poutine ont toutefois signé un accord prévoyant une aide militaire réciproque en cas d'attaque.

Dans le cadre du sommet de l'Otan, Séoul et son allié Washington se sont par ailleurs accordés pour mettre en oeuvre un vaste système de dissuasion dans la péninsule coréenne afin de répondre aux menaces nucléaires de la Corée du Nord.

