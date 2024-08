Moscou annonce une "opération antiterroriste" après l'incursion ukrainienne dans une région russe

La Russie a annoncé une "opération antiterroriste" dans les régions de Belgorod, Briansk et Koursk, frontalières avec l'Ukraine, après la plus importante incursion des forces ukrainiennes sur le territoire russe depuis le début du conflit. L'objectif est "d'assurer la sécurité des citoyens et supprimer la menace d'actes terroristes perpétrés par les groupes de sabotage de l'ennemi".

La législation russe permet aux forces de sécurité et à l'armée de disposer de pouvoirs d'urgence considérables lors des opérations "antiterroristes": les déplacements sont limités, les véhicules peuvent être saisis, les appels téléphoniques peuvent être surveillés, des zones sont déclarées interdites, des points de contrôle sont mis en place et la sécurité est renforcée sur les sites d'infrastructures stratégiques.

Des combats font rage depuis plusieurs jours dans la région russe de Koursk, où les forces ukrainiennes ont lancé une offensive d'ampleur. D'après des analystes, des détachements ukrainiens sont enfoncés sur plusieurs dizaines de kilomètres dans le territoire russe, forçant Moscou à déployer des troupes et des équipements supplémentaires afin d'enrayer l'offensive ukrainienne.

Les dirigeants ukrainiens sont restés très discrets sur l'opération. Les Etats-Unis, le plus proche allié de Kiev, ont déclaré qu'ils n'avaient pas été informés des plans en amont.