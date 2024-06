Moscou accuse Washington après une attaque de missiles ukrainiens ayant fait cinq morts en Crimée

Le chef du parti d'extrême droite britannique Reform UK, Nigel Farage, a déclenché l'indignation des partis conservateur et travailliste samedi au Royaume-Uni. Il a affirmé que l'Occident avait "provoqué" la guerre en Ukraine.

Nigel Farage a tenu ces propos sur la BBC vendredi soir, à moins de deux semaines des élections législatives britanniques du 4 juillet. Son parti anti-immigration et anti-système connaît une percée dans les sondages, se rapprochant - voire dépassant - le parti conservateur qui est au pouvoir depuis 14 ans. Les travaillistes sont largement favoris.

>> Lire à ce sujet : L'artisan du Brexit Nigel Farage ambitionne de remodeler la droite britannique

Cet ancien député européen, qui a joué un rôle majeur dans la campagne pour le Brexit en 2016, a affirmé que dès 2014, il avait dit au Parlement européen qu'il y aurait une guerre en Ukraine.

"Il m'a semblé évident que l'expansion de l'Otan et de l'Union européenne vers l'est donnait (au président russe Vladimir Poutine) une raison de dire à son peuple russe : 'Ils viennent encore nous chercher' et d'entrer en guerre", a-t-il déclaré.

"Nous avons provoqué cette guerre", a-t-il affirmé. "Bien sûr que c'est sa faute (celle de Vladimir Poutine, ndlr) - il a utilisé ce que nous avons fait comme excuse", a ajouté le chef de Reform UK, qui est candidat pour les législatives dans une circonscription du sud-est de l'Angleterre.

Le Premier ministre conservateur Rishi Sunak a qualifié les propos de Nigel Farage de "complètement faux". "Il ne fait que jouer en faveur de Poutine", a critiqué le chef du gouvernement conservateur.

Le chef du parti travailliste Keir Starmer, qui est pressenti pour devenir Premier ministre après les législatives, a lui aussi dénoncé des déclarations "scandaleuses".