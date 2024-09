Londres impose de nouvelles sanctions contre la "flotte fantôme" russe

- Londres a annoncé mercredi de nouvelles sanctions visant "la flotte fantôme" de 10 navires servant à la Russie à exporter son pétrole et contourner les restrictions occidentales décidées depuis l'invasion de l'Ukraine.

- Les gouvernements français, allemand et britannique ont condamné mardi "l'exportation par l'Iran et l'acquisition par la Russie de missiles balistiques iraniens" et annoncé qu'ils allaient prendre de nouvelles sanctions contre Téhéran. L'Iran a menace d'offrir une "réponse appropriée et proportionnelle", a prévenu mardi soir le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qui dément ces livraisons.

- Les États-Unis avaient indiqué un peu plus tôt que l'Iran avait livré des missiles à la Russie pour les utiliser en Ukraine "dans les prochaines semaines". Washington veut prendre de nouvelles sanctions imminentes contre Téhéran et notamment contre la compagnie aérienne nationale Iran Air.

Suivi assuré par RTSinfo