Les Ukrainiens s'interrogent sur les conséquences du sommet du Bürgenstock

- Kiev s'est réveillée lundi pleine de gratitude, au lendemain du sommet international en Suisse. Mais les habitants de la capitale ukrainienne ont bien compris qu'il n'y aura pas de paix tant que les belligérants ne sont pas prêts à faire des concessions.

- L'Ukraine a jugé lundi que la Russie intensifiait ses attaques sur le front est pour "maximiser l'épuisement des troupes" ukrainiennes, avant l'arrivée de l'aide militaire occidentale, notamment des avions de chasse F-16.

- La conférence de paix sur l'Ukraine, qui a réuni samedi et dimanche au Bürgenstock plus de 90 pays, en l'absence de la Russie et de la Chine, a abouti à "zéro" résultat, a estimé lundi le Kremlin.

Suivi assuré par RTSinfo