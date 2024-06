Les moments forts du week-end du sommet de la paix sur l'Ukraine

Le sommet du Bürgenstock était une bonne opération pour la Suisse: tout s'est déroulé comme prévu du côté logistique et sécuritaire.

Au niveau diplomatique, le constat est plus nuancé, même si la conférence a permis de remettre l'Ukraine sur le devant de la scène, en tout cas le temps d'un weekend, alors que tous les yeux étaient plutôt rivés sur la situation au Moyen-Orient ces derniers mois. Le défi est maintenant d'impliquer les absents au processus.

La Suisse dit vouloir continuer à s'impliquer. Le chef du Département fédéral des affaires étrangères, Ignazio Cassis, a insisté sur le rôle de médiateur de la Suisse. "Je pense qu'il est tout à fait concevable d'utiliser ce dynamisme pour aller de l'avant (...) Il faut de la volonté des deux côtés: de l'Ukraine et de la Russie, et aussi des 'big players'. Donc, nous pouvons faire beaucoup de travail de facilitation (...) mais on ne peut pas prendre les décisions géopolitiques tout seul", a-t-il dit au micro de Forum dimanche soir.

Nicolas Bideau, le chef de la communication du DFAE, se dit lui aussi optimiste sur cette conférence qui avait "plusieurs objectifs": le premier était de "réunir le plus de monde possible", le deuxième d'"accoucher d'un consensus sur la marche à suivre".

L'absence de certains pays du Sud a été compensée par la présence des autres, selon lui. On ne peut donc "pas parler d'échec". "On a lancé une dynamique avec un soutien relativement large de la communauté internationale", a encore affirmé Nicolas Bideau dans Forum.

Et de préciser que l'impact concret de ce sommet dépendra de "nos efforts diplomatiques". Ignazio Cassis s'était rendu en Chine et en Inde en janvier après la déclaration de la Suisse d'accepter d'organiser une conférence pour la paix. "On va retourner à Pékin et à New Delhi", a assuré le chef de la communication du DFAE.