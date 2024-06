Les Etats-Unis vont livrer des missiles antiaériens "en priorité" à l'Ukraine

Deux personnes en possession de passeports moldaves ont été interpellées dans la nuit de mercredi à jeudi en France, soupçonnées d'avoir apposé sur la façade du quotidien Le Figaro six tags montrant des cercueils et évoquant l'Ukraine. Six visuels identiques ont été retrouvés jeudi matin sur la façade de l'Agence France-Presse (AFP), non loin de la rédaction du Figaro à Paris.

Les tags, réalisés au pochoir et à la peinture rouge, étaient accompagnés des inscriptions "Stop the Death, Mriya, Ukraine" ("Mriya" signifie "rêve" en ukrainien). Les deux suspects ont affirmé avoir été payés une centaine d'euros pour les réaliser, selon une source proche du dossier.

Mardi et mercredi, des tags à la peinture noire représentant des avions Mirage en forme de cercueil avaient déjà été retrouvés dans plusieurs arrondissements parisiens, tandis que des affichettes comparables avaient été découvertes lundi dernier au pied du siège de l'AFP.

D'autres affaires impliquant des Moldaves

Ces tags font écho à plusieurs autres affaires récemment survenues à Paris qui ont nourri des soupçons d'ingérence étrangère. La semaine dernière, trois jeunes Moldaves ont été inculpés, soupçonnés d'être les auteurs de tags représentant des cercueils avec l'inscription "Soldat français en Ukraine". Début juin, trois hommes de nationalité étrangère ont été soupçonnés d'avoir déposé des cercueils au pied de la tour Eiffel.

Par ailleurs, en lien cette fois-ci avec la guerre à Gaza, des mains rouges avaient été taguées mi-mai sur le Mémorial de la Shoah à Paris, suscitant des réactions d'indignation. Là encore, les enquêteurs privilégient la piste étrangère. Enfin, en octobre, un couple de Moldaves avait été interpellé après la découverte d'étoiles de David sur des immeubles en région parisienne. Les autorités françaises ont finalement imputé la responsabilité aux services de sécurité russes (FSB).