Les Etats-Unis annoncent une nouvelle aide à l'Ukraine de 1,7 milliard de dollars

La Russie a détruit dans la nuit de dimanche à lundi 39 drones ukrainiens, dont la majorité au-dessus des régions frontalières de l'Ukraine. "Les systèmes de défense antiaérienne ont intercepté et détruit 19 drones aériens au-dessus de la région de Koursk, neuf au-dessus de celle de Belgorod, trois au-dessus de celle de Voronej et cinq au-dessus de celle de Briansk", toutes frontalières de l'Ukraine, a détaillé lundi le ministère russe de la Défense.

Trois autres drones ont été neutralisés au-dessus de la région de Leningrad, près de Saint-Pétersbourg (nord-ouest), selon la même source, qui a dénoncé "une tentative du régime de Kiev de commettre une attaque terroriste" contre le territoire russe.

La Russie annonce régulièrement avoir détruit des drones ukrainiens lancés contre son territoire. Kiev dit mener ces frappes en réponse aux bombardements russes qui endeuillent l'Ukraine depuis plus de deux ans et viser en priorité des cibles militaires et industrielles.