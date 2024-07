Les attaques russes de lundi ont fait 43 morts en Ukraine, annonce Volodymyr Zelensky

Avec la frappe sur l'hôpital pédiatrique de Kiev, l'Ukraine a vécu lundi l'un des pires bombardements russes contre des objectifs civils ces derniers mois. Les opérations se sont poursuivies toute la nuit pour tenter de retrouver d'éventuels survivants dans les décombres. Les condamnations internationales se multiplient et l'ONU rappelle que viser de telles cibles constitue un "crime de guerre".

"Les civils doivent être protégés et les lois de la guerre doivent être strictement respectées" a déclaré Jeremy Laurence, porte-parole du Haut Commissariat aux droits humains. "Des enquêtes rapides, approfondies et indépendantes doivent être menées sur ces dernières graves attaques (...) et les responsables doivent rendre des comptes".

Le Kremlin, lui, nie tout crime ou bavure et met en cause la défense aérienne ukrainienne. Mais il subit même les critiques de son allié indien. "Lorsque des enfants innocents sont assassinés, le coeur est transpercé et cette douleur est insupportable", a notamment déclaré le Premier ministre Narendra Modi, reçu mardi par Vladimir Poutine.