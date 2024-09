Le Royaume-Uni va fournir des centaines de missiles à l'Ukraine d'ici à la fin de l'année

Le président Emmanuel Macron a réitéré jeudi le soutien de la France à l'Ukraine après une nouvelle frappe russe meurtrière et face à la volonté affichée du Kremlin de parachever la conquête du Donbass dans l'est du pays.

Lors d'un échange téléphonique avec son homologue Volodymyr Zelensky, il a condamné "l'intensification des frappes russes et de leur caractère indiscriminé", a indiqué l'Elysée.

La France reste "plus que jamais aux côtés du peuple ukrainien" et continuera de "soutenir l'Ukraine aussi longtemps et intensément que nécessaire pour faire échec à la guerre d'agression de la Russie", a-t-il souligné.

Emmanuel Macron a redit de son côté la "détermination" de la France à aider l'Ukraine à "parvenir à une paix juste et durable qui rétablisse l'Ukraine dans ses droits légitimes, dans le respect des principes fondamentaux du droit international".